 Llegó a taparse la cara: Peleadora de UFC vivió incómodo momento durante pesaje - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Llegó a taparse la cara: Peleadora de UFC vivió incómodo momento durante pesaje

Angela Hill sufrió un particular accidente antes de su pelea contra Iasmin Lucindo, el que involucró a uno de los oficiales.

Lunes 11 de agosto de 2025 | 13:27

Un incómodo momento vivió la peleadora Angela Hill en la previa de un evento oficial de la UFC, luego de que se cayera uno de sus protectores mamarios.

La situación se dio en la previa de su combate contra Iasmin Lucindo el último fin de semana, donde la estadounidense participó del habitual pesaje.

Al momento de subirse a la báscula, la atleta buscó mostrar su peso real y se sacó los elementos, pasándoselos a uno de los oficiales.

El funcionario no sabía el lugar para colocarlos y los apoyó sobre el podio, pero uno de los insertos se fue accidentalmente al piso ante la prensa y algunos espectadores.

Ante esto, Hill se tapó la cara en señal de vergüenza, aunque lo tomó con humor y terminó riéndose por la escena que rápidamente se transformó en viral.

En cuanto a la pelea, la deportista de 40 años sucumbió frente a Lucindo, brasileña que consiguió su triunfo 18 y que poco a poco comienza a generar ruido en esta disciplina.

Mira el momento acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Rafaela Santibáñez brilló en el esgrima y le dio un nuevo oro a Chile en los Panamericanos Junior

Presente y futuro: Catalina Henríquez obtuvo bronce en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior

Imparables: Team Chile suma nuevo oro en los Panamericanos Junior 2025 gracias al remo

Team Chile brilla con 10 medallas y se ubica segundo en los Panamericanos Junior 2025
Publicidad
Publicidad