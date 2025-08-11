Llegó a taparse la cara: Peleadora de UFC vivió incómodo momento durante pesaje - Chilevisión

Un incómodo momento vivió la peleadora Angela Hill en la previa de un evento oficial de la UFC, luego de que se cayera uno de sus protectores mamarios.

La situación se dio en la previa de su combate contra Iasmin Lucindo el último fin de semana, donde la estadounidense participó del habitual pesaje.

Al momento de subirse a la báscula, la atleta buscó mostrar su peso real y se sacó los elementos, pasándoselos a uno de los oficiales.

El funcionario no sabía el lugar para colocarlos y los apoyó sobre el podio, pero uno de los insertos se fue accidentalmente al piso ante la prensa y algunos espectadores.

Ante esto, Hill se tapó la cara en señal de vergüenza, aunque lo tomó con humor y terminó riéndose por la escena que rápidamente se transformó en viral.

En cuanto a la pelea, la deportista de 40 años sucumbió frente a Lucindo, brasileña que consiguió su triunfo 18 y que poco a poco comienza a generar ruido en esta disciplina.

Mira el momento acá