Alexis habla por primera vez de un posible arribo a la U y aclara rumores: “El equipo que mi padre amaba"

Alexis Sánchez ya está recuperado de su lesión e ingresó a los 83 minutos en la nueva caída del Udinese, que fue superado 2-0 por el Torino de Guillermo Maripán en la Serie A de Italia.

Horas después del compromiso, el tocopillano utilizó sus redes sociales y salió al paso de los rumores que lo vinculan con la Universidad de Chile en un eventual fichaje a mitad de año.

El goleador histórico de La Roja partió afirmando que no tiene conversaciones con ningún equipo de Chile, y que se encuentra en perfectas condiciones, y que si no juega es exclusivamente por decisiones técnicas.

"Actualmente, me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido. Fin del tema", publicó.

Por último, se refirió a la U y recordó a su padre, quien era simpatizante azul. "Si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (por qué hoy me está mirando del cielo) sería el primero de decirles".

El mensaje de Alexis aclarando rumores