 Primero España y ahora Brasil: Marruecos volvió a ganar y aseguró el primer lugar del Grupo C - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Primero España y ahora Brasil: Marruecos volvió a ganar y aseguró el primer lugar del Grupo C

El elenco del norte de África se impuso 2-1 a Brasil en el Estadio Nacional. El "Scratch" se jugará la clasificación el sábado ante España.

Miércoles 1 de octubre de 2025 | 22:14

Marruecos volvió a demostrar que es un gran equipo y tras sorprender a España en el debut ahora hizo lo propio con Brasil en el Mundial Sub 20. 

En un partido disputado en el Estadio Nacional y válido por la fecha 2 del Grupo C, el conjunto africano venció 2-1 al "Scratch", que aún no puede ganar en el certamen. 

Othmane Maamma a los 60' y Yassir Zabiri a los 76' anotaron para los "Leones del Atlas". Mientras que el descuento del equipo sudamericano llegó sobre el final y a través de un lanzamiento penal cuando Iago a los 90'+2 puso el resultado final. 

Brasil y España se jugarán la clasificación el sábado

Con este resultado, Marruecos se aseguró su clasificación a los octavos del final del certamen tras llegar a los seis puntos. 

Segundo en el grupo es México que tiene dos unidades, mientras que más atrás aparecen Brasil y España con sola una unidad.

El sábado y en el Nacional se enfrentarán en una "final" Brasil y España, donde el ganador seguirá en el torneo y el perdedor se despedirá tempranamente. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Argentina vs Australia | Goles, resumen y compacto del partido

A octavos del Mundial Sub 20: Argentina mostró su tremendo poder de fuego y venció a Australia
01:12

El blooper del Mundial Sub 20: Arquero de Argentina regaló insólito gol a Australia

Emitido el 31/12/1969
01:05

Argentina amplía la ventaja: Tomás Pérez apareció en el área y puso el 2-0 ante Australia

Emitido el 31/12/1969
Publicidad
Publicidad