Primero España y ahora Brasil: Marruecos volvió a ganar y aseguró el primer lugar del Grupo C - Chilevisión

Marruecos volvió a demostrar que es un gran equipo y tras sorprender a España en el debut ahora hizo lo propio con Brasil en el Mundial Sub 20.

En un partido disputado en el Estadio Nacional y válido por la fecha 2 del Grupo C, el conjunto africano venció 2-1 al "Scratch", que aún no puede ganar en el certamen.

Othmane Maamma a los 60' y Yassir Zabiri a los 76' anotaron para los "Leones del Atlas". Mientras que el descuento del equipo sudamericano llegó sobre el final y a través de un lanzamiento penal cuando Iago a los 90'+2 puso el resultado final.

Brasil y España se jugarán la clasificación el sábado

Con este resultado, Marruecos se aseguró su clasificación a los octavos del final del certamen tras llegar a los seis puntos.

Segundo en el grupo es México que tiene dos unidades, mientras que más atrás aparecen Brasil y España con sola una unidad.

El sábado y en el Nacional se enfrentarán en una "final" Brasil y España, donde el ganador seguirá en el torneo y el perdedor se despedirá tempranamente.