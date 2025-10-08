Noruega eliminó en la prórroga a Paraguay y chocará ante Francia en cuartos de final - Chilevisión

Paraguay y Noruega disputaron un parejo partido en el Estadio Fiscal de Talca válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

Tanto los sudamericanos como los europeos fueron bastante conservadores, aunque el elenco guaraní tuvo los mejores ocasiones, donde apareció la figura del arquero Einar Fauskanger.

Tras un 0-0 en los 90', el partido se fue a la prórroga, donde Noruega se atrevió un poco más y encontró su premio.

A los 116' Niklas Fuglestad marcó el único tanto del partido y le dio la clasificación al conjunto nórdico, que se medirá en la ronda de los 16 mejores ante Francia, que venció por la mínima y también en el alargue a Japón.

Ese partido se disputará el domingo 12 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.