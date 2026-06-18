Sergio Jadue recordó la Copa América en pleno Mundial: Subió particular foto junto a su esposa

El ex presidente de la ANFP publicó una imagen de junto a una replica gigante del trofeo, rememorando la coronación de la Selección Chilena el 2015.

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP que está radicado en Miami, sorprendió este miércoles al publicar una singular foto para recordar la Copa América.

En pleno desarrollo del Mundial, el otrora dirigente posó con una replica gigante del trofeo acompañado de su esposa, Karen Reinoso.

El ex timonel del organismo con sede en Quilín apareció de forma sonriente tomando el hombro de su pareja, quien está tocando el título con su mano derecha.





La imagen, que no fue acompañada por algún texto, fue publicada al portas de que se cumplan 11 años del histórico triunfo de la Selección Chilena en el certamen realizado en nuestra país.

Actualmente, el ex directivo está a la espera de recibir su sentencia por el denominado FIFA Gate, la que se ha postergado en reiteradas oportunidades.