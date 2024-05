Amistoso internacional: Mira acá EN VIVO y GRATIS a la Selección Chilena Femenina vs Guatemala - Chilevisión

La Selección Chilena Femenina tendrá un nuevo desafío internacional este miércoles, día en que se medirá a Guatemala en un amistoso.

La Roja vuelve a la cancha tras las buenas victorias frente a Jamaica en febrero, partidos en los que el entrenador Luis Mena analizó variantes de cara al futuro.

Para este encuentro, sumado al que tendrá el fin de semana ante el mismo rival, el estrega nacional convocó a un total de 20 futbolistas.

La Roja Femenina vs Guatemala: Mira acá EN VIVO y GRATIS el partido

El partido de La Roja Femenina con Guatemala será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completa cobertura.

Además, este tremendo encuentro lo podrás ver totalmente gratis a través de la señal online de chilevisión.cl.

Hora del partido de Chile vs Guatemala

El compromiso está programado para las 17:00 horas de nuestr país y se disputará en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja Femenina?