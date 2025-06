Ricardo Gareca confesó sus ganas de seguir al mando de La Roja: “Tengo ganas de continuar” - Chilevisión

Ricardo Gareca habló este miércoles en la previa del crucial partido de Chile ante Argentina por Eliminatorias, donde confesó sus ganas de seguir en La Roja.

"Tengo ganas de continuar", dijo el Tigre en conferencia de prensa, asegurando que se siente apoyado por la dirigencia y el aspecto económico no es problema en caso de una posible salida.

"En el día a día, yo lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos (en marzo) no fue un problema la parte económica. Hablamos y entiendo la situación. Les facilité todo de parte mia, tengo un contrato que defiendo que, si bien defiendo, el tema no es un problema para mí", comentó.

Ricardo Gareca: "No bajo las brazos"

Gareca recalcó que todo su análisis lo basa en lo deportivo. "¿Por qué me sostengo? Porque soy un profesional, tengo fe, apuesto a mi trabajo y porque no bajo los brazos aun en situaciones extremas y complicadas como la que me toca vivir", dijo.

"Después, no sé lo que piensan los dirigentes y no sé lo que tienen pensado después de estas dos fechas. Yo lo que tengo pensado es terminar mi contrato", agregó.

El argentino indicó que "de ningún lado en el que he estado me he ido mal, jamás, en cualquier circunstancia con diálogo. Yo no soy un problema para ellos".

"Supongo que ellos creen en nosotros para revetir esto, o que podemos hacer un trabajo, y lo estamos haciendo, que tarde o temprano Chile lo va a tener que hacer, que es apostar a los jóvenes y dar rodaje", añadió.