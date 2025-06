Ricardo Gareca habla de “desprestigio” que Chile sea último en las Eliminatorias: “No vine para esto” - Chilevisión

Una potente reflexión hizo Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, previo al partido de este martes con Bolivia por la fecha 16° de las Eliminatorias.

Con La Roja última en la la tabla de posicones y con muy pocas chances de ir al Mundial, el Tigre lamentó el momento y reconoció que no esperaba estar así una vez que asumió el cargo a comienzos del 2024.

"Tener la calidad de jugadores que tengo y estar en estas circunstancias, jamás hubiese pensado o esperado. Pero estamos ahí. Es un desprestigio para Chile como selección, y es un prestigio para mi carrera también", comentó.

Gareca reconoce que vive el momento más difícil de su carrera

En un punto de prensa, el argentino afirmó que esta situación "no le afecta solo a Chile, me afecta a mí, porque si bien soy un técnico que ha tenido traspiés porque no en todos los lugares me ha ido bien, pero vine con una enorme expectativa a Chile, no vine para esto"

"A todos los que conformamos la selección nos duele y nos apena, pero hay que, pelearla, luchar y dar la cara, y eso es lo que tratamos de hacer con un trabajo lo más honesto posible", agregó.

Gareca insistió en que "habrán habido errores de parte nuestra y situaciones en las que hemos bajado un poco el nivel", recalcando que vive el momento más difícil de sus 30 años de carrera.

"Es el más difícil porque en otra etapa a uno lo agarra más joven, con todo el ímpetu y todo por adelante. Ahora estoy tremendamente maduro y vivir esta situación para mí es muy angustiante", afirmó.

En ese escenario, el estratega reiteró: "No veo otra que hacerle frente y dar la cara con la gente, con ustedes (los periodistas) y los muchachos".