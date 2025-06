¿Quién asumirá en La Roja tras la salida de Ricardo Gareca? Esto dijo Pablo Milad - Chilevisión

Chile obtuvo una nueva derrota y quedó sin opciones de clasificar al Mundial de 2026. La Roja tuvo otra floja actuación y fue superada 2-0 por Bolivia en El Alto.

Tras este resultado, Ricardo Gareca dejó de ser el técnico del combinado nacional, fue el mismo argentino quien lo confirmó en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas.

"Los resultados nunca acompañaron", fue una de las frases del Tigre, que un un año y medio en el cargo solo pudo conseguir un triunfo oficial (de local ante Venezuela).

Pablo Milad habló tras la salida de Ricardo Gareca

"Hoy se terminó el proceso, un ciclo que comenzamos con mucha fe. La mejor carta siempre fue Ricardo, un técnico con experiencia en selección", comenzó declarando Pablo Milad.

Sobre una autocrítica a su gestión, Milad señaló: "La salida de Ricardo se debe a un tema de resultados, está a la vista, no logramos ganar los partidos que históricamente ganábamos... Como dirigencia hemos dado todo lo que se ha solicitado, esa es la función del dirigente".

Sobre quién será el próximo DT de La Roja, Milad señaló: "Vamos a concretar el gerente de selecciones y también tenemos asesores externos que nos van ayudar para tomar la mejor opción. Tenemos aún dos partidos de clasificatorias, y tenemos lo que viene, las clasificatorias de marzo de 2027".

El máximo dirigente del fútbol chileno afirmó que tanto Nicolás Córdova como Sebastián Miranda no están para interinatos por los desafíos en los mundiales Sub 20 y Sub 17.