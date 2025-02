Rival de nivel: La particular estadística en la que Panamá supera a Chile - Chilevisión

El Estadio Nacional será el escenario para el primer desafío de la Selección Chilena este 2025, enfrentándose a Panamá en un amistoso internacional.

La Roja recibirá al elenco centroamericano buscando tomar ritmo antes de las Eliminatorias, las que se reanudarán en marzo y en la que no hay ningún margen de error.

De cara a este encuentro, el combinado nacional se topará con jugadores conocidos a nivel local como Cecilio Waterman, jugador de Coquimbo Unido, y César Yanis, refuerzo de Cobresal para esta temporada. Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El dato en el que Panamá es superior a La Roja

Los Canaleros no asoman como un rival sencillo para Chile por varios aspectos, uno de ellos tiene que ver con que actualmente nuestro país está por debajo en el Ranking FIFA.

En concreto, Panamá ocupa el puesto 36° en el escalafón mundial, mientras que La Roja es ubica en el lugar 50° con 35 puntos menos, aspecto que no deja de llamar la atención.

Los dirigidos por el español-danés Thomas Christiansen tuvieron un tremendo ascenso el 2024, subiendo ocho peldaños que los mantiene como la cuarta mejor selección de la Concacaf, siendo superada solamente por Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones del próximo Mundial). Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por si fuera poco, el cuadro centroamericano tuvo un destacado rendimiento en la reciente Copa América, alcanzando los octavos de final tras ser segundos de su grupo. Posteriormente, fueron eliminados por Colombia.

Antes del choque con los nacionales, el DT realizó diversos microciclos buscando nuevas variantes, mezclando una nómina de experiencia con futbolistas más jóvenes. View this post on Instagram A post shared by Federación Panameña de Fútbol (@fepafut)

Chile vs Panamá: Dónde ver en vivo el partido

El partido amistoso entre Chile y Panamá está programado para este sábado 8 de enero a las 20:30 horas, disputándose en el Estadio Nacional.

El primer duelo de La Roja este 2025 lo podrás ver en vivo por Chilevisión, la señal online de chilevisión.cl y la App MiCHV.