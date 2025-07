“Que ni se te ocurra”: Jean Beausejour reveló enojo de Arturo Vidal por fichar en Colo Colo - Chilevisión

Una divertida anécdota revelaron Jean Beausejour y Arturo Vidal, dos bicampeones de América que conversarón en el podcast "El Reinado de Vidal".

El ex lateral habló de la cercanía que tenía con el King, dando detalles de una charla que tuvieron tras la eliminación de Chile en el Mundial 2014, cayendo contra Brasil en penales.

Luego de la caída, el zurdo aseguró que volante le insistió con la idea de mantenerse y hasta dar el salto en Europa, recordando que en esa época jugaba en el Wigan Athletic de Inglaterra.

Jean Beausejour recordó la furia de Arturo Vidal por irse a Colo Colo

En el espacio, Beausejour comentó: "Con Arturo nos quedamos solos conversando en la pieza, como hasta las 3 de la mañana. Él me decía: 'Tú puedes dar un salto más en Europa, compites a la par y físicamente eres un toro'".

El actual comentarista deportivo añadió: "Arturo me dijo: 'Lo único que tienes que hacer es seguir en Europa y que ni se te ocurra volver a Chile’. Yo le dije: 'Obvio, no se me pasa por la mente volver, tengo 30 años y creo que puedo jugar dos o tres años más en Europa'".

"A los dos meses firmé en Colo Colo y Arturo me llamó para pu..., jaja", rememoró Beausejour, quien fichó por el Cacique en una sorpresiva movida.

Ante esto, Vidal respondió entre risas: "Pero es que me lo prometiste jaja (...) Yo le dije: 'Negro, por favor quédate un año más. Tenemos que ganar la Copa América 2015. Y a los dos meses es nuevo jugador de Colo Colo".

Sobre el periodo en el que compartieron en La Roja, el volante indicó que "el grupo era muy unido, lo pasábamos muy bien. Lo mejor era cuando nos juntábamos en la Selección porque nos cag... de la risa. Entrenábamos fuerte, pero lo pasamos bien".