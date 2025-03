La felicidad de Fernando Zampedri tras su primer día en La Roja: “Soy un agradecido” - Chilevisión

Fernando Zampedri no ocultó su alegría tras vivir su primer entrenamiento con la Selección Chilena, esto pensando en los partidos ante Paraguay y Ecuador por Eliminatorias.

Tras recibir la esperada carta de nacionalización, el Toro se sumó este jueves a las prácticas comandadas por Ricardo Gareca, calificando el momento como "una felicidad enorme".

"Lo de la convocatoria, es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol. Con mi familia y compañeros del club estamos muy contentos", dijo el goleador histórico de Universidad Católica.

El agradecimiento de Fernando Zampedri a Chile

En declaraciones al canal oficial de La Roja, el ariete de 37 años insistió en que está "sumamente contento", recalcando que tuvo una amigable práctica con sus compañeros.

"Los muchachos me recibieron muy bien. Arturo (Vidal), Brayan (Cortés), Erick (Wiemberg) y el Vicho (Pizarro), agradecidos a ellos por abrirme las puertas de este lugar tan lindo. Ahora a disfrutar con toda la responsabilidad", comentó.

Zampedri recalcó que va a aportar "desde el lugar que me toque. Vengo para eso y estoy disponible para el entrenador y para mis compañeros en lo que necesiten. Uno viene con ganas y energía de hacer las cosas bien".

Sobre el cariño de los hinchas, el delantero nacional señaló: "Agradecerles. Como todos saben, soy jugador de Universidad Católica, pero en la calle he tenido reconocimiento de hinchas de otros clubes".

"Me saludan y me tratan muy bien, siempre con mucho respeto a cada cancha en la que voy. Soy un agradecido a Chile y ojalá le pueda devolver lo que este país me ha dado desde que llegué", concluyó.