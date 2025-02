A lo grande: Eduardo Vargas obtiene su noticia más esperada en Nacional - Chilevisión

El ciclo de Eduardo Vargas en Nacional comienza a tomar forma. Luego de una extensa preparación, Turboman recibió una buena noticia y afina detalles para su esperado debut.

El estreno del delantero con la camiseta del Bolso sería nada menos que el clásico ante Peñarol, el que se disputará este fin de semana por la segunda fecha del torneo de Apertura de Uruguay.

De hecho, el propio entrenador del Decano, Martín Lasarte, confirmó que el chileno será citado a uno de los encuentros más atractivos del fútbol sudamericano.

"Creemos que lo vamos a tener en cuenta para algo, no sé si para iniciar o para entrar, pero lo más importante es que tratamos de que llegue a tener minutos y buenos en el clásico", comentó el ex DT de La Roja en conferencia de prensa.

El partido entre Nacional y el Carbonero está programado para este domingo 9 de febrero a las 19:30 horas de Chile, disputándose en el Estadio Gran Parque Central.

La larga inactividad de Eduardo Vargas

Vargas no juega un partido oficial desde el 8 de diciembre del 2024, día en que sumó solamente tres minutos en la victoria del Atlético Mineiro sobre el Athletico Paranaense por el brasileirao.

Posteriormente, el oriundo de Renca terminó su vínculo con el Galo y comenzó sus vacaciones, integrándose al Bolso hace algunas semanas.