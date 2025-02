Chile Sub 20 vs Paraguay: Cómo ver ONLINE y EN VIVO partido por hexagonal del Sudamericano - Chilevisión

Chile y Paraguay disputan este viernes un partido realmente determinante, enfrentándose por la fecha 2° del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Tras la ajustada derrota ante Argentina la jornada anterior, La Roja quiere recomponerse contra el cuadro guaraní que viene de caer contra Colombia.

Vale recordar que los cuatro primeros de esta instancia accederán al Mundial de la categoría, cita a la que los nacionales están clasificados debido a que serán anfitriones del torneo.

Cómo ver el partido de Chile vs Paraguay Sub 20 ONLINE y EN VIVO

El partido de Chile ante Paraguay, válido por la fecha 2° del hexagonal del Sudamericano Sub 20, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

Este importante duelo de La Roja también será emitido de manera online por la plataforma de streaming DGO, a la que debes acceder con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 20

El cotejo de los nacionales frente a La Albirroja inicia a las 22:00 horas de Chile de este viernes 7 de febrero.