Chile reaccionó tarde y cayó ante Venezuela en amistoso internacional Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chile Sub 17 no pudo ante el local Venezuela y cayó en su segunda presentación en el Torneo UEFA Together CONMEBOL.

Cabe señalar que el equipo de Sebastián Miranda, que se prepara para el Mundial de la categoría a disputarse en noviembre en Qatar, había vencido en el debut a Turquía.

En esta jornada, el elenco nacional fue de menos a más y tras un parejo primer tiempo cometió errores claves en el complemento que lo terminaron condenando para terminar cayendo 2-1.

A los 60 minutos Diego Claut abrió el marcador tras aprovechar un rebote del arquero Santiago Tapia. Mientras que a los 75' John Mancilla de penal adelantó a la Vinotinto tras una grosera falla defensiva de La Roja.

Tras esto Chile se fue en busca del descuento, el que llegaría a los 81' a través de Diego Molina. El volante de Santiago Wanderers marcó tras un remate desde fuera del área.

Paraguay será el próximo rival de La Roja

Chile volverá a la acción en el certamen el próximo sábado cuando enfrente a su similar de Paraguay. Aquel duelo está programado a las 16:00 horas de nuestro país.