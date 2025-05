Chile en el Mundial Sub 17: Cuándo debuta y quién será su primer rival - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 tiene grupo confirmado para el Mundial de la categoría, el que se disputará en Qatar a fines de este 2025.

La Roja integra la Zona K junto a Francia, Canadá y Uganda, la que asoma como muy pareja para meterse en los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que el formato de la cita planetaria fue renovado a partir de este año, donde ahora son 48 las selecciones clasificadas al torneo.

¿Quién será el primer rival de Chile en el Mundial Sub 17? y cuándo juega?

El debut del combinado nacional será nada menos que ante Francia, partido que se disputará el miércoles 5 de noviembre.

Los galos son una selección potente y podrían contar con Ibrahim Mbaye, extremo derecho que ha disputado varios cotejos en el primer equipo del PSG.

Posteriormente, los pupilos de Sebastián Miranda se medirán a Uganda y cerrarán la fase de grupos contra Canadá en un duelo que promete.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 17