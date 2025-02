En busca sus primeros tres puntos: La formación de Chile Sub 20 para enfrentar a Paraguay - Chilevisión

Su segundo partido por el hexagonal final es el que afronta la Selección Chilena Sub 20, chocando en esta ocasión con su similiar de Paraguay en un nuevo desafío por el Sudamericano de la categoría.

La Roja tiene sed de revancha tras caer frente a este mismo rival por la fase de grupos, duelo en el que ambos equipos guardaron jugadores titulares.

En esta ocasión, los nacionales deben sumar a toda costa tras la derrota en la jornada anterior contra Argentina, gran candidato a quedarse con el título.

Formación de Chile Sub 20 para enfrentar a Paraguay

En ese escenario, la formación de Chile será con: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Iván Román, Matías Pérez; , Patricio Romero; Gabriel Pinto Joaquín Silva, Willy Chatiliez, Ignacio Vásquez, Emiliano Ramos y Juan Francisco Rossel. View this post on Instagram A post shared by @laroja

Hora y dónde ver EN VIVO Chile vs Paraguay por el Sudamericano Sub 20

El partido entre Chile y Paraguay por el Sudamericano Sub 20 arranca a las 22:00 horas de este martes 4 de febrero.

El compromiso será transmitido por el canal DSports de DirecTV y de forma online por la plataforma de streaming DGO.