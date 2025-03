“Usted no aprende”: Prensa argentina respondió con ironía a optimismo de Arturo Vidal - Chilevisión

Con ironía reaccionó la prensa argentina a las polémicas declaraciones de Arturo Vidal, quien mencionó a La Albiceleste tras la derrota de Chile frente a Paraguay por las Eliminatorias.

El King aseguró que el choque frente a los trasandinos "va a ser mucho más fácil" que el del cuadro guaraní, lo que desató el sacasmo de diversos medios.

Por ejemplo, TyC Sports fue contundente y señaló en su Instagram: "Usted no aprende ¿Verdad?", provocando una ola de reacciones en la publicación. View this post on Instagram A post shared by TyC Sports (@tycsports)

La burla de Olé a Arturo Vidal

En tanto, el diario Olé fue más allá y le sacó en cara al Rey la tabla de posiciones que ubica a los nacionales muy lejos de la zona de clasificación.

"Cheeee... alguien que le avise a Arturo que estamos primeros y Chile último", escribió el medio en la misma red social, posteo que ya acumula más de 35 mil likes.

En su comentario, Vidal apuntó a que "contra Argentina siempre nosotros jugamos bien y más encima en casa con nuestra gente. Seguramente nos quedaremos con esos tres puntos".