Alexis Sánchez rememoró su dura infancia en Tocopilla: “No tenía para comprar zapatos” - Chilevisión

En medio de su exigente temporada con el Udinese, Alexis Sánchez se dio el tiempo de hablar de la dura infancia que vivió en su natal Tocopilla.

Maravilla conversó con el canal oficial de la Serie A sobre su pasión por el fútbol, la que aseguró que no ha cambiado desde su niñez.

"Soy un jugador que le apasiona y ama el fútbol desde que tenía cinco años y lo sigue amando. Ha sido mi primer amor y creo que va a durar para siempre", comentó.

En la entrevista, el delantero recordó una particular anécdota: "No tenía para comprar zapatos, estamos hablando de hace 20 o 30 años atrás".

"Mi madre fue a hablar con el alcalde y él un día llegó, yo estando en mi casa, y me regaló un par de zapatos. Yo era el niño más feliz del mundo, me los puse enseguida y me puse a jugar en el cemento", señaló.

El histórico goleador de la Selección Chilena recalcó que "soy la misma persona, quizás ahora con más experiencia, pero sigo siendo ese niño que le gusta y ama el fútbol".

La recordada comparación de Alexis Sánchez con un león

Además, Alexis se refirió a la recordada comparación que hizo con un "león enjaulado", la que se dio tras darle la Supercopa al Inter de Milán frente a la Juventus en enero del 2022.

"Era por la presencia. No es que me apasione tanto el león. TIene presencia y un respeto en la selva", señaló el ariete de 36 años.

Además, el tocopillano habló sobre su amor por los animales. "Los perros y los caballos, en general me gusta mucho cuidar a los animales", dijo.

"Cuando no los puedo cuidar, sufro mucho. Son como mis hijos y mis amigos y estoy todo el día con ellos", añadió.