Golpe a La Roja: Alexis Sánchez no viaja y se pierde el partido contra Paraguay - Chilevisión

La Selección Chilena no contará con Alexis Sánchez para el trascendental partido contra Paraguay, rival al que visita este jueves por las Eliminatorias.

Maravilla presentó una fatiga muscular y ni siquiera viajó a Asunción para el choque contra el conjunto guaraní, transformándose en baja para La Roja.

El tocopillano se quedará haciendo un tratamiento especial en el Complejo Juan Pinto Durán, apuntando a estar en el duelo frente a Ecuador de la próxima semana.

De esta manera, el lugar del goleador nacional sería ocupado por Alexander Aravena, quien acompañaría a Lucas Cepeda y Eduardo Vargas en el tridente de ataque.

Por otro lado, Paulo Díaz sigue con molestias en una de sus rodillas y su prensencia para el choque con La Albirroja es una incógnita. De no llegar, el que aparecería en defensa es Francisco Sierralta. View this post on Instagram A post shared by Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

Paraguay vs Chile: Hora y dónde ver partido por las Eliminatorias

El partido de Paraguay ante Chile está programado para este jueves 20 de marzo a las 20:00 horas de Chile.

El compromiso será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal online de chilevision.cl y la App MiCHV.