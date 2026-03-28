“Jaula” Bahamondes en UFC: Horario, rival y cómo ver en vivo su regreso al octágono

El chileno volverá a competir este sábado en el evento UFC Fight Night de Seattle donde enfrentará a Tofiq Musayev.

Este sábado, Ignacio Bahamondes (récord de 17-6) regresa a la acción en la UFC tras casi 10 meses desde su último combate.

De hecho, el chileno no pelea desde el 21 de junio de 2025, cuando cayó por decisión unánime contra Rafael Fiziev en Bakú, Ayerbaiyán.

Ahora, “La Jaula” enfrentará a Tofiq Musayev (22-6) en un combate de peso ligero en el evento UFC Fight Night de Seattle, Estados Unidos, y donde la pelea estelar la animarán Israel Adesanya y Joe Pyfer.

Un triunfo dejaría al santiaguino muy bien posicionado para volver a estar rankeado en la división, tal como ocurrió tras su triunfo ante Jalin Turner en marzo de 2025.





¿Horarios en Chile del UFC Fight Night?

Esta nueva cartelera comenzará este sábado 28 de marzo a las 18:00 horas de Chile con sus luchas preliminares, mientras que los combates estelares iniciarán a partir de las 21:00 horas.

“La Jaula” subirá al octágono en el último combate de las preliminares, por lo que su pelea debería iniciar entre las 20:00 y 20:30 horas.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC Fight Night?

Este nuevo evento de UFC será transmitido en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Peleas estelares (desde las 21:00 horas)

Israel Adesanya (4) vs Joe Pyfer (14) (peso medio)

Alexa Grasso (3) vs Maycee Barber (5) (peso mosca)

Michael Chiesa vs Niko Price (peso welter)

Julián Erosa vs Lerryan Douglas (peso pluma)

Mansur Abdul-Malik vs Yousri Belgaroui (peso medio)

Terrance McKinney vs Kyle Nelson (peso ligero)

Peleas preliminares (desde las 18:00 horas)