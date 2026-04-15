Agredido con un cabezazo: Impacto por violento ataque de hincha a entrenador de básquetbol en Argentina

Gastón Petrella fue víctima de una brutal agresión tras el término del partido entre Belgrano y Regatas, hecho que causó conmoción en la liga local.

Un grave hecho de violencia se produjo en el básquetbol profesional de Argentina el pasado 13 de abril, con un entrenador siendo brutalmente agredido por un hincha.

La situación se produjo en el partido entre Belgrano y Regatas, elencos que protagonizaron el Clásico de la localidad de San Nicolás en la Liga Federal de Básquet.

Tras la victoria 80-73 de Belgrano, que quedó como líder de la división Sudeste 2 del certamen, los aficionados ingresaron a la cancha del Estadio Fortunato Bonelli para festejar la victoria.





Entrenador es víctima de brutal agresión en Argentina

En medio de la celebración, un individuo de los locales encaró al entrenador asistente Gastón Petrella y le propinó un cabezazo directamente al rostro.

El momento fue captado por la transmisión oficial del cotejo, donde se observó que la víctima terminó el piso tras la tremenda agresión.

El golpe provocó que el estratega fuera trasladado a un hospital cercano. Si bien quedó con daños en la nariz, medios trasandinos confirmaron que ya fue dado de alta.

A raíz de este escándalo, Regatas anunció la suspensión del encuentro con Club Sacachispas que se iba a jugar el martes 14 de abril por una nueva fecha del torneo.

El sujeto involucrado en el incidente ya fue identificado por Belgrano, quienes ratificaron estar a disposición de la justicia para entregar todos los antecedentes.