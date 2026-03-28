Gran Premio de Japón: Horarios, dónde ver en vivo y online la carrera de Fórmula 1

Este domingo el Gran Circo de la F1 correrá en el Circuito de Suzuka para la tercera carrera de la temporada.

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del Campeonato de Fórmula 1 2026, que ya corrió en Australia y China, donde ambas carreras fueron ganadas por Mercedes.

La escudería alemana tiene claramente el mejor auto de la parrilla y esto fue aprovechado por sus pilotos, ya que George Russell ganó en Melbourne y el joven Kimi Antonelli en Shanghái.

Ahora el Gran Circo continuará en Asia para correr atractivo circuito de Suzuka en el Gran Premio de Japón.

Después de esta carrera, los aficionados deberán esperar más de un mes para ver nuevamente acción, ya que tras los cancelados GP de Baréin y GP de Arabia Saudita, la próxima carrera será en Miami, el 3 de mayo.





Horarios para Chile del Gran Premio de Japón

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00

Domingo 29 de marzo

Carrera: 02:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Japón?

La tercera carrera de la temporada la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV.