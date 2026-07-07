Tras insultos racistas contra “IShowSpeed”: FIFA se pronunció por polémicos gritos de hinchas argentinos

El organizador de la Copa del Mundo 2026 reaccionó a un incidente que ocurrió durante el encuentro entre Cabo Verde y Argentina.

La FIFA se pronunció respecto a los insultos racistas que recibió el reconocido streamer y youtuber estadounidense Darren Watkins Jr., más conocido como “IShowSpeed“.

El incidente ocurrió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el pasado 3 de julio, durante la disputa por los dieciseisavos de final del Mundial.





“FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen lugar en el fútbol, en la Copa Mundial ni en ningún lugar de la sociedad”, señaló la entidad.

En esa misma línea, el organismo tomó conocimiento de “un incidente que involucró a un hincha y a IShowSpeed en el Miami Stadium durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde”.

Al respecto, FIFA aseguró que inició inmediatamente una investigación para aclarar los hechos, manifestando su tolerancia cero ante este tipo de comportamientos.

“La Copa Mundial es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte“, concluyó.