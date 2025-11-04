Tragedia en el fútbol: DT murió tras sufrir un infarto en pleno partido de la liga de Serbia - Chilevisión

Un impactante hecho sacudió al mundo del fútbol este lunes, luego de que un entrenador muriera en pleno partido en la Superliga de Serbia.

Se trata de Mladen Zizovic, estratega de 45 años oriundo de Bosnia que dirigiía a su equipo, el FK Radnicki 1923, ante el Mladost por la primera división local.

En el minuto 22 del primer tiempo, el estratega sufrió un infarto a un costado de la cancha, derivando en la rápida intervención de los médicos de ambos clubes que lo trasladaron a un centro asistencial.

Fallecimiento de Mladen Zizovic enluta al fútbol europeo

Pese a los esfuerzos de los especialistas, el estratega perdió la vida instantes después de desplomarse en un suceso que sacudió a todo el fútbol europeo.

A raíz del deceso, el árbitro interrumpió el duelo y generó la desazón de los futbolistas, quienes estallaron en llanto y se quedaron sentados en el césped.

Nacido en Rogatica, Bosnia, Zizovic había asumido hace solamente un par de semanas en el primer equipo del FK Radnicki 1923, siendo este su tercer partido en la banca.

La institución lo despidió con un sentido mensaje en redes sociales, destacando que partió "un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron".

Por su parte, la federación serbia agradeció su compromiso con el fútbol local y envió las condolencias a sus familiares.