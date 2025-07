Sonó en Colo Colo, fichó en inesperado club y ahora desató un escándalo por su salida - Chilevisión

Polémica ha causado la salida de Keylor Navas, reconocido arquero costarricense que dejó Newell's para fichar en Pumas de México.

El guardameta fue acusado de borrarse de los últimos encuentros de la Lepra buscando presionar por su partida, la que se concretó a cambio de casi 2 millones de dólares.

Si bien argumentó el portero en un primer momento tener un "dolor estomacal", el último fin de semana el entrenador, Cristian Fabbiani, le comunicó que no iría al banco de suplentes en respaldo al joven Williams Barlasina.

En ese escenario, el elenco rosarino ratificó este lunes el término del vínculo con futbolista con un durísimo comunicado, apuntando a que la decisión se tomó para "sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables".

Con esto, el ganador de tres Champions League se va de Argentina a seis meses de su arribo, disputando un total de 16 cotejos y siendo recriminado por los hinchas.

Keylor Navas, de sonar en Colo Colo a la polémica salida

A comienzos de año, Navas sonó con mucha fuerza en Colo Colo, pero finalmente se optó por la continuidad de Brayan Cortés en una determinación respaldada por el DT Jorge Almirón.

Transcurridas un par de semanas, el ex Real Madrid y PSG firmó con Newell's en un bombástico fichaje que no tuvo el final esperado.

En principio, medios trasandinos apuntaron que el meta argumentó motivos familiares para irse a México, aunque no descartaron que su partida sea simplemente por razones económicas.