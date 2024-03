El tremendo elogio de Ruud Van Nistelrooy a Manuel Pellegrini: Lo comparó con Alex Feguson - Chilevisión

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, recibió nuevos elogios de parte de un ex pupilo que lo dirigió en Real Madrid y Málaga.

Se trata de Ruud Van Nistelrooy, histórico ex goleador neerlandés que no ocultó su admiración por el estratega nacional, quien lleva varios años en Europa.

En entrevista con Relevo, el otrora delantero afirmó que el chileno "lleva una experiencia, una manera de jugar, unos principios que están siempre en su metodología".

"Es espectacular estar con él, por eso quería estar aquí y compartir mis experiencias y las suyas. Es fenomenal el trabajo que está haciendo", agregó.

El reconocido artillero recordó su periodo en el Málaga, donde recalcó que "jugué menos, pero él me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento".

Ruud Van Nistelrooy comparó a Manuel Pellegrini con Alex Ferguson

En la conversación con el citado medio, Van Nistelrooy comparó a Pellegrini con Alex Ferguson, quien fue su DT en su exitoso paso por el Manchester United.

"Son parecidos, gente que estabiliza organizaciones. Manejan el club desde el vestuario hasta al jugador de manera individual", comentó.



De hecho, el neerlandés apuntó a que ambos "tienen su filosofía de juego, quieren tocar, tener el balón y que sus equipos jueguen bien".

"Tienen mucho éxito en todo lo que hicieron, por eso veo a los dos parecidos. También eso me hizo venir aquí, estar con Pellegrini y su gente. Ha sido una semana bonita", sentenció.