Acusaciones cruzadas: Rodrigo Ureña desiste de fichar en Belgrano y desata un escándalo - Chilevisión

Un enorme polémica se ha desatado en Perú y Argentina con Rodrigo Ureña, volante que estuvo a nada de dejar Universitario de Lima para fichar en Belgrano.

El chileno tenía todo acordado para unirse a la legión nacional en tierras trasandinos y hasta fue al estadio, pero una inesperada situación hizo que el fichaje de cayera.

De hecho, el futbolista retornó a la capital incaica y lanzó durísimas acusaciones contra la dirigencia del Pirata cordobés.

Los dardos de Rodrigo Ureña a Belgrano de Córdoba

Este miércoles, el formado en Unión Española descartó que su arriba no se produjera por la furia de los hinchas contra el club, acusando a la dirigencia argentina de cambiar las condiciones del contrato.

"Cuando llegaban (los documentos), llegaban con las mismas cláusulas, que les había pedido que las corrigieran. Nuevamente pidiéndoles los contratos y preguntándoles si ya habían hecho el pago de la cláusula", comentó a la prensa local.

Ureña afirmó que sentía "importante resguardar la integridad de Universitario, tampoco voy a llegar y firmar un contrato sin que hayan depositado lo económico".

"Soy responsable de mis actos y de mi forma de ser, soy un hombre de palabra, cuando me fallan a la primera, a la segunda, a la tercera, finalmente recurro a decir: 'Muchachos, muchas gracias, me voy. Les agradezco, pero no quiero jugar en Belgrano'", agregó.

Ante esta situación, el cuadro celeste apuntó a que cumplió con todo lo pactado y que fue el propio jugador el que "se negó a firmar el contrato aduciendo motivos personales".