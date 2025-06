Real Madrid vs Pachuca: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de Clubes - Chilevisión

Real Madrid se mide este domingo al Pachuca en su segunda presentación por el Mundial de Clubes, buscando obtener tres puntos importantes en el Grupo H.

Tras el empate frente al Al Hilal en el debut, en el que no mostró su mejor imagen, Los Merengues están obligados a vencer a los mexicanos para no complicar su clasificación a octavos de final.

El rival en esta ocasión son los Tuzos, cuadro que sueña con dar el batacazo y que también necesita sumar luego de recibir un duro golpe del Salzburgo en el estreno.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Pachuca?

El partido del Real Madrid ante el Pachuca, válido por la fecha 2° del Mundial de Clubes, será transmitido en vivo por el canal DSports de DirecTV.

De manera online, este trascendental compromiso será emitido en las plataformas de streaming DGO y DAZN, esta última es totalmente gratis.

Hora del partido entre Real Madrid y Pachuca por el Mundial de Clubes

El duelo de los españoles contra el conjunto azteca inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 22 de junio.