Real Madrid vs Manchester City: Cómo ver ONLINE y EN VIVO partido por Champions League - Chilevisión

Real Madrid y Manchester City vuelven a enfrentarse este miércoles, día en que se juegan el paso a los octavos de final de la Champions League.

Los Merengues llegan con una leve ventaja a esta revancha por la llave de playoffs, luego de ganar 3-2 la ida en Inglaterra gracias a un gol en el último minuto de Jude Bellingham.

Pese a esto, los dirigidos por Pep Guardiola apuestan a lograr la épica en territorio español y dejar afuera a la Casa Blanca, gran candidato a quedarse con La Orejona.

Cómo ver el partido del Real Madrid vs Manchester City ONLINE y EN VIVO

El partido entre el Real Marid y el Manchester City, válido por la revancha de los playoffs de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este cotejo de gigantes de manera online. Para eso, solamente debes ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre el Real Madrid y Manchester City por la Champions League

El duelo entre españoles y británicos comienza a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 18 de febrero.