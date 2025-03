Lo confundieron con Raphinha, se llenó de insultos y publicó un meme del Zafrada: “Apareciste...” - Chilevisión

La histórica goleada de Argentina ante Brasil sigue dejando consecuencias. Ahora, fue un futbolista el que difundió una serie de insultos de parte de los hinchas.

Lo particular es que los fanáticos se metieron con el jugador equivocado. En concreto, confundieron a Rafinha Meia con Raphinha Dias.

Este último fue el que calentó el Clásico de América al anticipar que el Scratch le daría una "paliza" a La Albiceleste, cuando en realidad se dio todo lo contrario.

Rafinha se defiende y publica meme del Zafrada

El parecido de los nombres llevó a los aficionados a repeletar de improperios su cuenta de Instagram de Rafinha, quien se defendió de una particular manera.

Primero, el ex Coritiba y Cruzeiro mostró un pantallazo con algunos de mensajes y disparó contra su compatriota. "Oh no los argentinos todos insultándome después de la mier... que dijiste", exclamó.

Posteriormente, Meia le contó de la situación a sus amigos, con quienes se juntó a pasar un buen rato y cantar varios temas populares en su país.

Lo sorpresivo es que el insultado compartió una historia de un conocido que contenía un meme del Zafrada, personaje reconocido en Chile que se hizo popular en su juventud.