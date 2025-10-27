Preocupación por intento de secuestro a futbolista: Policía logró detener a 4 implicados en Rusia - Chilevisión

Preocupación se generó en el mundo del deporte por la situación de Andréi Mostovói, futbolista que sufrió un intento de secuestro la semana pasada en Rusia.

Según consignó Agencia EFE, el jugador del Zenit de San Petersburgo estaba caminando por la calle en solitario cuando un grupo de sujetos se abalanzó sobre él para subirlo a un vehículo.

El mediocampista fue ayudado por Alexandr Grakun, un jugador de hockey que circulaba por el lugar y que forcejeó con los delincuentes, logrando repeler la emboscada.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Detienen a 4 individuos vinculados a intento de secuestro en Rusia

Tras escapar del lugar, la policía local confirmó la detención de cuatro individuos presuntamente vinculados al intento de secuestro.

Una vocera de la institución señaló que el líder de la organización sería de un estudiante de una universidad residente en Leningrado.

En principio, el antisocial organizaba los delitos vía Telegram, red social con la que se comunicaba con sus socios para dar las órdenes.

Afortundamente, Mostovói salió ileso de lo ocurrido y marcó un gol en el partido del Zenit ante el Dinamo Moscú este domingo, donde su club se impuso 2-1 en una nuea fecha de la liga local.