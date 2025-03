“Terna chilena”: Paolo Guerrero se desata tras polémica caída de Perú ante Venezuela - Chilevisión

Furioso se mostró Paolo Guerrero tras la derrota 1-0 de Perú ante Venezuela este martes por las Eliminatorias, lanzando una dura crítica al arbitraje.

El histórico delantero de La Bicolor se molestó con el juez chileno Cristian Garay, encargado de impartir justicia en un partido vital pensando en el repechaje.

Una vez terminado el encuentro disputado en Maturín, el delantero se descargó con la transmisión oficial y señaló: "Somos cojudos, somos cojudos".

"No nos pueden poner terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, no nos pongan chilenos. No me jodan", mencionó ante la incredulidad del periodista.

De hecho, el atacante de 41 años se retiró inmediatamente al camarín sin aceptar preguntas.

La gran polémica que se dio en el partido de Venezuela ante Perú

La furia de Guerrero apuntó principalmente al gol anulado a Bryan Reyna sobre el final del primer tiempo, el que le hubierado dado la igualdad a Perú.

El tanto fue invalidado a instancias del VAR por una supuesta mano al momento en el que el delantero cabeceó la pelota, jugada que tardó varios minutos en tener una resolución definitiva.

Este resultado deja al conjunto incaico en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos, superando a Chile solamente por diferencia de goles.