Mundial de Clubes: Horarios y partidos que se juegan HOY sábado 21 de junio - Chilevisión

Este sábado 21 de junio continúa la disputa del Mundial de Clubes 2025, que en esta edición inédita reúne a 32 equipos en una sola sede en Estados Unidos.

La jornada contempla cuatro compromisos válidos por la segunda fecha de los grupos E y F, con participación de clubes sudamericanos, asiáticos y europeos.

La acción comenzará al mediodía con la presencia del chileno Marcelo Allende, quien buscará ser protagonista con el Mamelodi Sundowns frente al Borussia Dortmund en Cincinnati. Más tarde, el Inter de Milán se verá las caras con Urawa Red Diamonds, en un atractivo duelo en Seattle.

En la tarde, Fluminense y Ulsan Hyundai se enfrentan en New Jersey, mientras que el plato fuerte de la jornada llegará a las 21:00 horas, cuando el River Plate de Paulo Díaz y Gonzalo Tapia enfrente al Monterrey mexicano en el Rose Bowl.

Mundial de Clubes 2025: ¿A qué hora son los partidos este sábado 21 de junio?

12:00 hrs | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund

15:00 hrs | Inter de Milán vs. Urawa Red Diamonds

18:00 hrs | Fluminense vs. Ulsan Hyundai

21:00 hrs | River Plate vs. Monterrey

¿Dónde ver el partido de Fluminense vs Ulsan Hyundai ?

El encuentro entre conjunto brasileño y el equipo coreano coreano será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Adicionalmente, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV te llevarán este compromiso totalmente gratis de manera online.