Mundial 2026: Las millonarias diferencias entre la selección con una de las planillas más caras frente a la más barata

Inglaterra y Jordania son dos escuadras que presentan abismales diferencias en sus planteles producto del valor de sus jugadores.

El Mundial 2026 se encuentra en marcha y hemos visto partidos increíbles los cuales han sido transmitidos por Chilevisión.

Con el correr de los partidos, ya se han visto equipos que postulan a llegar lejos en esta cita planetaria, uno de estos es el elenco de Inglaterra, escuadra que posee una de las planillas más cara del mundo.

Entre sus filas tiene a jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, todos figuras mundiales en sus equipos cuyos valores suman miles de millones de dólares.

En contraste al seleccionado inglés, se encuentra la escuadra de Jordania, equipo que debuta en un mundial y que posee una de las planillas más bajas del evento.





Ambas escuadras tienen realidades disímiles en la actual competición planetaria, ya que los europeos, son líderes en su grupo con grandes posibilidades de avanzar en la primera posición, mientras que los árabes, marchan en la última posición de su zona, y deberán pelear su chance de avanzar a la siguiente ronda en el último partido de su grupo ante Argentina.