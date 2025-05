El fin de una era: Luka Modric se despide del Real Madrid tras 13 temporadas - Chilevisión

Y llegó el día. Tras 13 temporadas, el Real Madrid informó este jueves que Luka Modric no renovará su contrato y se irá del conjunto español.

A través de un comunicado, Los Merengues indicaron que la dirigencia y el croata han acordado no extender el vínculo, por lo que dejará de ser jugador blanco una vez que culmine el Mundial de Clubes.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", señalaron.

La emotiva despedida de Luka Modric del Real Madrid

En sus redes sociales, Modric se despidió con una sentida carta dirigida a los madridistas, confirmando que "ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final".

El balcánico recordó su inició en la institución en 2012, reconociendo que no imaginaba todo lo que ganaría y generaría en la exigente afición española.

"Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", comentó.

El volante de 39 años no ocultó su emoción. "No sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento. Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño".

"Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables (...) Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida".

En sus 13 años en La Casa Blanca, Modric ganó 28 títulos, entre los que están nada menos que seis Champions League, cuatro ligas españolas y cinco Mundiales de Clubes.

