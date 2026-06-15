¿Lo notaste? La cicatriz de Fede Valverde que se logró apreciar durante la entonación del himno de Uruguay

En la antesala del encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita en el Estadio Miami, en Florida, el volante del Real Madrid fue el foco de atención de los fanáticos tras el bullado conflicto con Aurélien Tchouaméni.

La selección uruguaya se presentó este lunes 15 de junio en Miami para enfrentar al combinado de Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026. Sin embargo, todos los focos cayeron sobre Federico Valverde.

El volante del Real Madrid ha estado en los titulares de los medios deportivos internacionales debido a la pelea que sostuvo con Aurélien Tchouaméni en el cierre de la temporada del Real Madrid, la que terminó con el charrúa con una visible herida en su cabeza.

Tras la polémica noticia que remeció el mundo madridista, pocas han sido las imágenes que se han visto del volante merengue, hasta que llegó el debut de la celeste en la cita mundialera.





Fede Valverde y la cicatriz en su cabeza

En la entonación del himno uruguayo en el Estadio Miami, la señal oficial del encuentro hizo un paneo de todo el plantel charrúa hasta que llegó finalmente a Federico Valverde.

En el primer plano se pudo apreciar una evidente marca en su frente que está cubierta con parte del cabello del jugador del Real Madrid.