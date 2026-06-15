Arabia Saudita vs Uruguay: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

El compromiso de La Celeste de Marcelo Bielsa contra el cuadro asiático es válido por el Grupo H del Mundial 2026.

Este lunes 15 de junio, Arabia Saudita y Uruguay debutarán en el Mundial 2026, en un encuentro válido por el Grupo H, que también integran España y Cabo Verde.

La Celeste de Marcelo Bielsa intentará ser el primer elenco sudamericano conseguir una victoria en el certamen tras las derrotas de Paraguay y Ecuador y el empate de Brasil.

Mientras que el conjunto de Asia buscará dar el golpe al igual que en Qatar 2022, donde venció en su debut a Argentina, que terminó levantando el trofeo.





Arabia Saudita vs Uruguay por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Arabia Saudita ante Uruguay será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver este tremendo cotejo de forma online y completamente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Arabia Saudita vs Uruguay GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Arabia Saudita vs Uruguay?

El compromiso de La Celeste de Bielsa ante los asiáticos inicia a las 18:00 horas de Chile de este lunes 15 de junio, disputándose en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

La previa por Chilevisión la puedes disfrutar desde las 17:00 horas con datos, formaciones, despachos y mucho más.