Lionel Scaloni le baja el perfil a declaraciones de Arturo Vidal: “Es normal, juega para Chile” - Chilevisión

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a las palabras de Arturo Vidal, quien aseguró en marzo pasado que el choque con La Albiceleste sería "más fácil".

En conferencia de prensa, el estratega le bajó el perfil a la situación y aseguró que su frase "es normal, juega para Chile, no está mal porque juega para su selección y quiere ganar partidos. No me parece que da para ningún tipo de polémica".

"Al contrario, creo que es una buena selección que están necesitados de ganar para tener chances de clasificar. Será un rival complicado, tienen buenos jugadores y es normal que se intente apoyar con su gente porque va a ser un partido complicado", agregó.

Sobre La Roja, el DT aseguró que "han hecho partidos muy buenos. Con Paraguay creo que no merecieron perder, han hecho un partidazo".

"Siempre es un equipo que hace buen fútbol y que está necesitado de puntos, eso es verdad. Pero son partidos chivos de Eliminatorias y ya sabemos lo que es enfrentar a Chile. Nosotros hacemos nuestro partido", añadió.

Además, Scaloni no garantizó la presencia de Lionel Messi en el cotejo. "No tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Tengo que hablar con él", comentó.

¿Cuándo juegan Chile y Argentina por Eliminatorias?

El partido de Chile ante Argentina se disputará este jueves 5 de junio e el Estadio Nacional, comenzando a las 21:00 horas de nuestro país.

El duelo será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.