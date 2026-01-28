La dura advertencia de Adriano a ladrón que estafó a su madre: “Van a ver al diablo” - Chilevisión

Adriano Leite, reconocido ex futbolista brasileño, volvió a hacer noticia luego de acusar que su madre fue víctima de una estafa.

El Emperador señaló en redes sociales que un delincuente le quito una importante suma de dinero, haciéndose paasar por él con mensajes enviados por WhatsApp.

El monto asciende a cerca de 15.000 reales, equivalentes a más de 2,4 millones de pesos chilenos, que fueron transferidos a la cuenta de un desconocido.

La amenaza de Adriano a sujeto que estafó a su madre

Ante esta situación, el ex atacante del Inter de Milán tomó cartas en el asunto y publicó un video dando a conocer la situación, aprovechando de advertir que "con madres y familias no se juega".

Adriano no se quedó ahí y lanzó una potente advertencia: "Aa todos ustedes, tengan mucho cuidado. Hay muchos estafadores sueltos, pero cuando se meten con la familia, eso ya es diferente. Van a ver al diablo en la tierra. Devuélvelo. Te doy 24 horas".

El video se viralizó rápidamente, lo que llevó al ex ariete a agradecer el masivo apoyo recibido por sus fanáticos en este incómodo momento.

Retirado de la actividad desde 2016, el ex futbolista de 43 años pasa su tiempo en Brasil junto a sus amigos y cercanos, con quienes suele divertirse en fiestas y actividades.