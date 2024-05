Bombazo mundial: Kylian Mbappé oficializó su salida del PSG - Chilevisión

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Kylian Mbappé oficializó que no jugará con el París Saint-Germain la próxima semana.

Este viernes, el delantero subió un video de cuatro minutos a sus redes sociales en el que anunció que no renovará su contrato con los galos.

"Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo", comentó.

Kylian Mbappé, inminente llegada al Real Madrid

El goleador de 25 años comentó tiene "muchas emociones" y recalcó que tuvo "la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia".

"He crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido", agregó.

Por ahora, Mbappé no especificó el equipo en el que continuará, aunque todo indica que fichará por el Real Madrid en una transferencia histórica.

"Necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias", añadió.

De esta forma, el artillero se irá del equipo de sus amores siendo el goleador histórico del club con 255 tantos, cifra que podría aumentar en los partidos que restan de temporada.

¿Cuántos partidos le quedan a Mbappé con el PSG?

a Mbappé le quedan cuatro compromisos con el PSG, de los cuales tres serán por la Ligue 1 (que ya ganaron) y uno por la Copa de Francia.

Lo particular será que este domingo 12 de mayo, a las 15:00 horas de nuestro país, tendrá su última función como local ante el Toulouse de Gabriel Suazo.

En tanto, su recorrido por los parisinos finalizará el 25 de este mes ante el Olympique Lyon por la final de la Copa de Francia.