Tragedia: Joven de 18 años fue asesinado tras recibir falsa propuesta para probarse en club de Ghana - Chilevisión

Impacto ha causado en el fútbol la muerte de Cheikh Touré, arquero senegalés que fue hallado sin vida en Kumasi, Ghana.

El joven de 18 años, que formaba parte del Esprit Foot de Yeumbeul, viajó por una supuesta prueba en un club profesional, situación que nunca se dio.

De acuerdo al Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal, el meta presuntamente fue secuestrado de una red criminal dedicada a la extorsión.

Lo que se sabe del fallecimiento de Cheikh Touré

Las primeras investigaciones apuntaron que el Touré fue estafado con la falsa promesa de ingresar a una institución. Una vez retenido, los delincuentes exigieron un rescate a la familia.

El gobierno local señaló que no se pudo reunir el dinero en el tiempo establecido y que los sujetos cumplieron su amenaza, dejando su cuerpo en las cercanías de una morgue.

El dramático caso está siendo investigado por policías de ambos países, donde hay colaboración de Esprit Foot de Yeumbeul para entregar nuevos antecedentes.

Las autoridades hicieron un llamado a tener extrema precacución con las supuestas ofertas o propuestas que involucren dinero o viajes, todo esto con miras a evitar nuevas extorsiones.