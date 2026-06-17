Inglaterra vs Croacia | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Los ingleses superaron una dura resistencia croata y se quedaron con un entretenido triunfo por 4-2 en su debut mundialista. Kane marcó dos veces y comandó una victoria que se definió recién en los minutos finales.

Inglaterra debutó con una victoria por 4-2 sobre Croacia en el Mundial 2026, en un encuentro lleno de emociones y cambios en el marcador.

Harry Kane adelantó a los ingleses con un doblete a los 11′ y 41′, mientras que Martin Baturina (35′) y Petar Musa (49′) marcaron para los croatas.

Sin embargo, Jude Bellingham apareció apenas iniciado el segundo tiempo para devolverle la ventaja a los ingleses con un gol a los 46′, antes de que Marcus Rashford sentenciara el partido a los 84′, sellando una victoria que dejó a Inglaterra con sus primeros tres puntos en el Grupo L.