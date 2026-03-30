A semanas de anunciar embarazo: Futbolista inglesa confirma pérdida de su bebé con desgarrador posteo

Missy Bo Kearns, jugador del Aston Villa, publicó una historia en redes sociales para dar a conocer la lamentable noticia. Su pareja también es futbolista profesional.

Impacto ha causado en Inglaterra el caso de Missy Bo Kearns, futbolista del Aston Villa que anunció la pérdida del bebé que estaba esperando.

La mediocampista había dado a conocer a principios de marzo que estaba embarazada fruto de su amor con Liam Walsh, también jugador que milita actualmente en el Luton Town de la League One.

En aquel momento, la pareja había publicado en sus redes sociales que se sumaba un nuevo integrante a la familia pintando una pared y mostrando una foto.





La desgarradora publicación de Missy Bo Kearns

La lamentable noticia la dio a conocer la propia deportista en una historia de Instagram, donde confirmó: “Con todo el dolor de mi corazón contamos que hemos perdido a nuestro bebé durante el embarazo”.

“Estas últimas semanas han estado envueltas con una tristeza que es difícil de explicar. Nos estamos centrando en recuperarnos de esto y en ayudarnos mutuamente. Apreciamos el amor y el apoyo que hemos recibido”.

El mensaje fue compartido por Walsh, donde ambos recibieron una ola de mensajes de parte de los hinchas que intentaron animarlos en este duro proceso.

La joven de 24 años inició su carrera profesional en el Liverpool, pasando por el Blackburn Rovers y llegando a mediados del 2024 al Aston Villa.