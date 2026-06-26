Francia derrota 4-1 a Noruega con un inspirado Ousmane Dembélé y se queda con el liderato del Grupo I

Ambas selecciones llegaban con campaña perfecta en el torneo planetario y protagonizaron un intenso enfrentamiento, en el que Francia aseguró su clasificación como líder del Grupo I a los dieciseisavos de final.

Francia se impuso en la fase de grupos tras triunfar 4-1 ante Noruega, finalizando como el primer equipo del Grupo I con 9 puntos en el Mundial 2026.

Los Azules fueron liderados por un imparable Ousmane Dembélé, que se apoderó del marcador con tres goles en el primer tiempo y que sentenció la aplastante derrota de Los Vikingos Rojos, que se mantenían invictos.

Pese al esfuerzo de la selección noruega con el solitario gol de Thelo Aasgaard al minuto 21, no lograron anteponerse a un motivado Dembélé.

Un primer tiempo decisivo

La energía del Estadio Boston estuvo a tope con la apertura del marcador a manos del delantero del PSG, Ousmane Dembélé, que apuntó al arco al minuto 7 pese a estar rodeado por la defensa vikinga.





Con una energía imparable, volvió a anotar dos tantos al 20’ y al 32’, imponiendo a su selección como líder del Grupo I con un triplete e instalándose como uno de los goleadores del Mundial.

Pese a la energía inicial, el complemento se mantuvo sin goles hasta el 90+4′, cuando el delantero francés Désiré Doué rompió la monotonía con un cabezazo, cerrando el encuentro con un 4-1.

Senegal logró un significativo triunfo ante Irak

En paralelo a la feroz victoria de Los Azules en el Estadio Boston, los senegaleses y los iraquíes disputaron un vital encuentro en Toronto.

Senegal se impuso con cinco goles a cero ante Irak, una victoria que le permitió mantener el tercer lugar en el Grupo I y entrar en la pelea por un cupo a los dieciseisavos de final.