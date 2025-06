Flamengo vs Los Angeles FC: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por el Mundial de Clubes - Chilevisión

Flamengo quiere seguir acumulando alegrías en el Mundial de Clubes, chocando este martes contra Los Angeles FC en el cierre del Grupo D.

Con la clasificación a octavos de final asegurada, el Mengao pretende mantener el invicto y demostrar que su triunfo ante el Chelsea en la fecha anterior no fue casualidad.

El rival en esta ocasión es el cuadro estadounidense, quienes decepcionaron al caer en las primeras dos jornadas que ya lo tienen eliminado de la cita planetaria.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Flamengo vs Los Ángeles FC?

El partido de Flamengo ante Los Ángeles FC, válido por la fecha 3° del Mundial de Clubes, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, en las plataformas de streaming DGO y DAZN se podrá ver este duelo de manera online. Esta última es totalmente gratis.

Hora del partido entre Flamengoy Los Ángeles FC por el Mundial de Clubes

El encuentro de los brasileños ante el conjunto de California arranca a las 21:00 horas de Chile de este martes 24 de junio.

El escenario es el Estadio Camping World de Orlando, mientras que el árbitro designado fue el qatarí Salman Falahi. View this post on Instagram A post shared by FIFA Club World Cup (@fifaclubworldcup)

Tabla de posiciones Grupo D Mundial de Clubes