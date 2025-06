No solamente sufre Chile: El ex DT de La Roja que se quedó sin chances de ir al Mundial - Chilevisión

Un complejo momento es el que está atravesando el ex entrenador de la Selección Chilena, Juan Antonio Pizzi, quien se quedó sin chances de ir al Mundial.

Macanudo es el entrenador de Kuwait, escuadra que este jueves cayó 2-0 ante Palestina por una nueva fecha de las Eliminatorias Asiáticas.

La derrota dejó al conjunto del argentino-español sin chances de ir a la cita planetaria, luego de que mantenerse en el último lugar del Grupo B con 5 puntos.

El elenco del otrora DT de La Roja, campeón de la Copa América 2016, sufrió inesperados traspiés frente a Omán e Irak en marzo que los condenó en el deseo de acceder al certamen.

Cabe recordar que Pizzi asumió en Kuwait en julio del 2024, donde tuvo como mejor resultado el alcanzar las semifinales de la Copa Del Golfo realizada a comienzos de año.

Jordania y Uzbekistán clasificaron al Mundial 2026

En la vereda opuesta, las grandes sorpresas las dieron Uzbekistán y Jorndania, quienes disputarán por primera vez un Mundial.

Los Lobos Blancos uzbekos, comandados por el defensor del Manchester City, Abdukodir Khusanov, sellaron su pasaje tras empatar sin goles ante Emiratos Árabes Unidos.