Estados Unidos vs Australia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Ambas selecciones, que debutaron con un triunfo en la cita planetaria, buscan asegurar su paso a la siguiente ronda.

Estados Unidos y Australia se miden este viernes por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026, donde ambas selecciones buscan un nuevo triunfo.

Cabe señalar que el conjunto anfitrión y que dirige Mauricio Pochettino viene de una contunde victoria por 4-1 ante Paraguay. Mientras que los oceánicos dieron la sorpresa y derrotaron por 2-0 a Turquía.





Estados Unidos vs Australia por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Estados Unidos ante Australia será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver este tremendo cotejo de forma online y completamente gratis.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Estados Unidos vs Australia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este gran duelo internacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Estados Unidos vs Australia?

El compromiso de los norteamericanos contra la escuadra de Oceanía inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 19 de junio, disputándose en el Lumen Field de la ciudad de Seattle.

La previa por Chilevisión la puedes disfrutar desde las 14:00 horas con datos, formaciones, despachos y mucho más.