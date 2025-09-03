 Escándalo: Futbolista agrede a árbitra tras ser expulsado y genera revuelo en Colombia - Chilevisión
Escándalo: Futbolista agrede a árbitra tras ser expulsado y genera revuelo en Colombia

Vanessa Ceballos recibió una cachetada en pleno partido de la Primera C cafetera, hecho que fue lamentado por la organización.

Miércoles 3 de septiembre de 2025 | 11:33

Un verdadero escándalo se produjo el pasado fin de semana en Colombia, luego de que una árbitra fuera agredida por un jugador en pleno partido.

La jueza Vanessa Ceballos fue víctima de una cachetada durante el encuentro entre el Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, válido por la Primera C cafetera.

El hecho se produjo tras la decisión de la colegiada de expulsar a un jugador, identificado como Javier Bolívar, que estaba en el banco de suplentes.

Al ver la cartulina, el jugador encaró a la árbitra y la agredió, para posteriormente darle la espalda e irse de la cancha en dirección a los camarines.

Las imágenes mostraron que Ceballos fue a buscar al futbolista, siendo rodeada de varias personas que evitaron que devolviera el golpe.

Javier Bolívar se disculpa tras agredir a árbitra

Luego del escándalo que generó el caso, Bolívar se disculpó en sus redes sociales y admitió que su comportamiento fue "irrespetuoso e inapropiado".

Por su parte, la Liga de Fútbol de Magdalena, organización a cargo del cotejo, rechazó la violencia ejercida por el jugador y respaldó el trabajo de la árbitra.

La jueza tiene experiencia en el fútbol colombiano y llegó a formar parte de una terna a comienzos del 2021, donde estuvo en un duelo entre Huila y Barranquilla por la Segunda División.

