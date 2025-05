DT del Chelsea alaba a Manuel Pellegrini previo a la final de la Conference League: “Le debo mucho” - Chilevisión

La gran final de la Conference League marcará el deseo de un alumno en superar a su maestro. Se trata de Enzo Maresca, entrenador del Chelsea que llenó de elogios a Manuel Pellegrini.

El italiano fue dirigido por el Ingeniero en el Málaga y posteriormente estuvo como ayudante en el West Ham, por lo que conoce a la perfección al DT del Betis.

En la previa de la histórica definición, el otrora volante elogió al chileno con una particular confesión: "Lo considero una de mis figuras paternas en el fútbol profesional. Estoy donde estoy gracias a él. Le debo mucho de lo que he conseguido".

"Le agradezco la relación que tenemos y los consejos que me da. Me ha dicho que nunca cambie. Siempre me ha dicho que, en el fútbol, a menudo los jugadores y los directivos se apresuran a cambiarse a sí mismos", agregó.

En declaraciones al sitio oficial de la UEFA, el adiestrador del cuador británico recalcó que el nacional "siempre me ha dicho que lo mejor es mantenerse siempre fiel a uno mismo".

La respuesta de Manuel Pellegrini a Enzo Maresca

A modo de respuesta, Pellegrini indicó al mismo portal: "Tengo mucho contacto con él. Va a ser una final que ojalá logremos nosotros ganarla porque va a ser un hito muy importante".

"Pero si no la podemos ganar nosotros. Para mí sería una alegría que fuera una persona como Enzo el que comenzara su carrera ganando este título", añadió.

De todas formas, el Ingeniero advirtió que en el Betis "vamos a ir a buscar el partido desde el primer minuto, independiente del rival con el que jugamos".